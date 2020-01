Registratore di cassa telematico 2020: come funziona e tipologia controlli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Registratore di cassa telematico 2020: come funziona e tipologia controlli Con l’introduzione dello scontrino elettronico, i commercianti se la sono dovuti vedere anche con il nuovo Registratore di cassa 2020 (ma c’è anche chi ha optato per un aggiornamento/adeguamento di quello vecchio). L’obbligo della tenuta del Registratore di cassa è stato introdotto con la Legge n. 18 del 26 gennaio 1983. Qui si parlava anche di interventi tecnici sui misuratori fiscali che riguardavano l’installazione, l’intervento di manutenzione annuale e quelli in caso di guasti. Tale obbligo venne poi ribadito dal D.M. del 23 marzo 1983, nel quale si decretava l’emissione dello scontrino fiscale e quello di chiusura giornaliera. Trasmissione corrispettivi giornalieri: quando entra in vigore l’obbligo È stato nel 2004 (con la Legge 311 del 30 dicembre) che furono invitate le imprese operanti ... Leggi la notizia su termometropolitico

