Oscar, sfida tra Joker, 1917, The Irishman e Once upon a time… (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma 13 gen. (askanews) – La 92.a edizione degli Oscar sarà un sfida a quattro tra “Joker”, “C’era una volta a Hollywood”, “The Irishman” e “1917”, anche se i candidati per il miglior film quest’anno sono addirittura nove. Per la statuetta più importante concorreranno infatti “Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho, il film rivelazione candidato anche come miglior film straniero, “Storia di un matrimonio” con Adam Driver e Scarlett Johannson, “Piccole donne”, che ha collezionato 6 candidature, e due outsider: la commedia nera sul nazismo “Jojo Rabbit”, e “Ford vs Ferrari”, con Matt Damon e Christian Bale. Alla cerimonia di consegna dei premi, che si terrà il 9 febbraio, “Joker” arriverà con ben 11 candidature, mentre i film di Quentin ... Leggi la notizia su notizie

