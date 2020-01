Notte di follia in Tangenziale a Napoli: carovana di motorini contromano, tragedia sfiorata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un treno di motorini contromano in Tangenziale nel tratto tra Agnano a Pozzuoli e solo per fatalità è stata evitata l?ennesima strage. È accaduto lo scorso sabato Notte... Leggi la notizia su ilmattino

