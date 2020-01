Nicolò Zaniolo, l’operazione al ginocchio a Villa Stuart. Il ct Mancini: “Ti aspetto”. I tempi di recupero per sperare di averlo all’Europeo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Circa sei mesi: è il tempo che solitamente un calciatore impiega per tornare a disposizione dopo la rottura del crociato. Sei mesi: esattamente il tempo che manca alla partita inaugurale dell’Europeo 2020 tra Italia e Turchia che si giocherà il 12 giugno proprio a Roma, allo Stadio Olimpico. Sullo stesso campo dove domenica sera il ginocchio di Nicolò Zaniolo ha fatto crac. Il centrocampista della Roma e della Nazionale è già arrivato a Villa Stuart, la clinica dove nel pomeriggio sarà operato al ginocchio destro. L’intervento sarà effettuato dal professor Mariani e il suo staff alle 16.30. “Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai”, ha scritto il ct dell’Italia, Roberto Mancini. Zaniolo si è infortunato al termine di un’azione al 32′ del primo tempo del match contro la Juventus. L’esito dei primi accertamenti è stato subito ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

