Morbius: il trailer del film con Jared Leto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Svelato il primo trailer di Morbius in cui Jared Leto fa la sua comparsa nello Spider-Man Extended Universe con le sembianze del villain Michael Morbius. Per la gioia dei fan, ecco il primo trailer di Morbius, cinecomic targato Sony che vede l'ingresso della star Jared Leto nello Spider-Man Extended Universe nei panni del villain Michael Morbius. Morbius, noto come il Vampiro vivente, verrà sviluppato all'interno dell'universo cinematografico della Sony, così come Venom, hit al box office. Nel cast, ad affiancare il premio Oscar per Dallas Buyers Club ci saranno Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood e Tyrese Gibson. Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno ... Leggi la notizia su movieplayer

