Medio Oriente, viaggio nel caos (Di lunedì 13 gennaio 2020) Avevamo detto che la logica degli eventi culminati con l'uccisione di Soleimani, ci sarebbe apparsa più chiara in seguito ai suoi sviluppi. Proviamo dunque a fare il punto di cosa e quanto successivamente successo, ha o non ha chiarito il quadro. di PIERLUIGI FAGAN L'Iran ha inviato una serie di missili forse avvertendo per tempo gli americani di modo da non fare vittime. Ha mostrato i suoi gioielli (i missili erano tutti made in Iran), ha dato in pasto alle sue opinioni pubbliche un (...) - Mondo / USA, Iran, Guerra, Medio Oriente, , Donald Trump Leggi la notizia su feedproxy.google

berlusconi : ???? L’Europa deve darsi una politica estera e di difesa comune attraverso la costruzione di un esercito europeo ???? P… - HuffPostItalia : Il Tg1 confonde sciiti e sunniti nella mappa del Medio Oriente - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… -