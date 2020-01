Irlanda del Nord, via libera alle unioni civili fra persone dello stesso sesso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Svolta in Irlanda del Nord. Al via oggi le unioni civili di cui potranno usufruire sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali. A riferirlo è la Bbc che specifica che sarà anche possibile per le coppie gay già sposate all’estero vedere ora la loro unione legalmente riconosciuta in patria. Per gli attivisti si tratta di una «giornata storica per l’uguaglianza e i diritti umani»: le prime unioni sono programmate già da febbraio. L’emendamento che dava il disco verde al matrimonio fra persone dello stesso sesso era stato votato lo scorso luglio dai deputati di Westminster: la conquista era arrivata grazie alla paralisi istituzionale del Paese, senza governo da gennaio 2017 fino a poche ore fa. In assenza di esecutivo e quindi di opposizione al provvedimento, i parlamentari britannici hanno esteso anche al territorio Nord irlandese il diritto al matrimonio gay, in vigore ... Leggi la notizia su open.online

