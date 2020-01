Fascisti e partigiani. In questa foto c’è Ines Gozzi? No! Nemmeno Giuseppina Ghersi (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’undici gennaio 2020 Francesca Totolo, collaboratrice de Il Primato Nazionale, pubblica un tweet per parlare dei «crimini degli antiFascisti» con una foto associata alla storia di Ines Gozzi. «Rubrica #BellaCiao, i crimini degli #antiFascisti: il 21 gennaio 1945, Ines Gozzi, 24enne laureanda in lettere, fu prelevata con il padre, stuprata e uccisa dai partigiani. La sua colpa era quella di essere fidanzata con un ufficiale fascista», scrive Francesca Totolo nel suo tweet. La foto, però, è sbagliata. Non doveva essere Giuseppina Ghersi? La stessa foto viene usata erroneamente da anni per parlare di Giuseppina Ghersi, come possiamo vedere da questo manifesto di Forza Nuova: Il manifesto di Forza Nuova con la foto sbagliata di Giuseppina Ghersi. Non solo Forza Nuova, anche testate come Il Giornale avevano usato la foto associandola a Giuseppina ... Leggi la notizia su open.online

