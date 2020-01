Cina, quella riforma che rafforza il controllo del partito sulle aziende statali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si tratta di una trasformazione che cambierà per sempre il settore economico della Cina, una delle più importanti fatte nel corso di questi ultimi anni. Stiamo parlando della riforma delle cosiddette State-owned enterprises, cioè le aziende di Stato (Soe) controllate dall’apparato statale cinese. Se fin qui le Soe potevano essere considerate imprese pubbliche dotate di un management più o meno autonomo, molto presto queste aziende diventeranno compagnie le cui decisioni dovranno per forza di cose essere approvate preventivamente dal partito Comunista cinese (Pcc). In altre parole, il governo cinese ha intenzione di rafforzare il suo controllo sulle aziende chiave dell’economia del Paese, ovvero su quelle imprese impegnate in settori strategici e delicati. D’altronde una riforma del genere è sempre stata il cavallo di battaglia del presidente Xi Jinping, uno dei più ... Leggi la notizia su it.insideover

