Batman e il "pacco" di Robin: la rivelazione “intima” di Burt Ward (Di lunedì 13 gennaio 2020) Burt Ward, interprete di Robin al fianco del Batman di Adam West, ha svelato un dettaglio curioso sul suo costume aderente e le sue misure 'indecenti', ai tempi della serie tv. Burt Ward, interprete di Robin al fianco del Batman di Adam West, ha svelato un dettaglio abbastanza curioso sulla realizzazione della celebre serie TV, trasmessa dal 1966 al 1968. Intervistato da Page Six, l'attore ha rivelato che il costume aderente fece arrabbiare la Catholic League of Decency, associazione cattolica che lottava contro i contenuti spinti in televisione. "Ritenevano che il pacco di Robin fosse piuttosto grande per un programma televisivo." ha spiegato Burt Ward. Per risolvere il problema, la ABC mandò Ward a procurarsi un farmaco che avrebbe "diminuito" le dimensioni del suo pene. Il giovane interprete di Dick Grayson, ... Leggi la notizia su movieplayer

