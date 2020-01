Addio a Giampaolo Pansa | maestro di verità

Addio a Giampaolo Pansa. Il giornalista - storica firma di Repubblica e Corriere - si è spento ieri all’età di 84 anni : “Scrivo da un paese che non esiste piu'”. Fu questo l’attacco scelto da Giampaolo Pansa per raccontare, in una sua memorabile corrispondenza per La Stampa, la tragedia del Vajont. Una delle tante pagine di giornalismo scritte da un fuoriclasse, morto oggi all’età di 84 anni. Piemontese di Casale Monferrato, ha mosso i primi passi nel quotidiano torinese, alternando alla professione di cronista quella dello storico. Dopo ...

