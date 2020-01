PAGELLE Fiorentina Spal: Pezzella decide un match spento VOTI (Di domenica 12 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Fiorentina Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Fiorentina e Spal, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Castrovilli FLOP: Petagna, Chiesa VOTI Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Caceres 6; Lirola 5.5, Benassi 6, Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5, Dalbert 5.5; Chiesa 5 (75′ Cutrone s.v.), Boateng 5 (45′ Vlahovic 6). All. Iachini 6. Spal (3-4-1-2): Berisha 6; Cionek 5.5, Vicari 5.5, Felipe 6; Strefezza 6, Murgia 6, Missiroli 5.5, Igor 6 (86′ Jankovic s.v.); Valoti 5.5; Petagna 5, Di Francesco 6 (64′ Floccari 5.5). All. Semplici 5.5. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

