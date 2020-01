Padova, prete rimosso per ‘comportamenti personali non conformi’ al suo ruolo. Lui: ‘Ero scomodo’. E i fedeli lo difendono: ‘Vergogna’ (Di domenica 12 gennaio 2020) Aveva partecipato alle selezioni del Grande Fratello, aveva invitato i fedeli a non pagare le tasse ingiuste e si era detto favorevole alla riforma sulla legittima difesa. Don Marino Ruggero, 54 anni, parroco di San Lorenzo ad Albignasego, popolosa cittadina in provincia di Padova, è stato rimosso dall’incarico. Lui dice: “Ero scomodo”. La Diocesi spiega di aver aperto un’indagine per comportamenti non propriamente corretti, senza spiegarne la natura. I fedeli insorgono, annunciano raccolte di firme, lettere da inviare in Vaticano: insomma, rivogliono il loro parroco. Il momento ufficiale di chiarimento è avvenuto in una chiesa gremita di fedeli, per la celebrazione della messa del sabato sera da parte del vicario vescovile monsignor Giuliano Zatti e di don Lorenzo Celi, inviato tempo fa dal vescovo per verificare la situazione. All’esterno i fedeli avevano affisso uno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

