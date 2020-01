Giallorossi e media-voto: in testa c’è un nome a sorpresa (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Svoltata la boa del girone di andata, un altro mare attende ora i Giallorossi. Il ritiro di Roma sta preparando gli uomini di Inzaghi alla seconda parte di stagione, quella decisiva per raggiungere gli obiettivi e tagliare traguardi prestigiosi. Il rendimento delle prime 19 giornate ha consegnato al Benevento un primato ineluttabile, con diversi calciatori che hanno superato ampiamente la sufficienza nella media-voto. Prendendo in esame le presenze caratterizzate da un giudizio numerico (generalmente quelle relative alle sfide in cui si è accumulato un minutaggio superiore ai 15 minuti ), il più virtuoso è risultato essere il difensore centrale Alessandro Tuia, che fece il suo debutto alla settima giornata sul campo dello Spezia nei minuti finali confezionando l’assist per il gol decisivo di Tello. Il centrale romano, stando alla media ... Leggi la notizia su anteprima24

