Atletica, il kenyano Kipruto entra nella storia: batte il record mondiale dei 10.000 su strada (Di domenica 12 gennaio 2020) Valencia, gara del circuito del World Athletics Gold Label: Rhonex Kipruto regala all’Atletica il primo record del mondo abbattuto nel 2020. È del mezzofondista keniota l’impresa più luminosa della giornata spagnola che ha regalato altri primati, anche per l’italiano Daniele Meucci. record del mondo Per Kipruto è il miglior biglietto da visita per le Olimpiadi di Tokyo 2020: il Kenya non vince l’oro sui 10.000 metri dalle Olimpiadi del 1968. Il ventenne ha stabilito il nuovo primato mondiale dei 10 chilometri su strada correndo in 26 minuti e 24 secondi. «Sono al settimo cielo», ha dichiarato a fine corsa. Kipruto ha migliorato di 10 secondi il precedente record, appartenente all’ugandese Joshua Cheptegei, che lo aveva segnato sempre a Valencia il mese scorso. I tempi di entrambi gli atleti sono ancora in attesa di omologazione ufficiale. ... Leggi la notizia su open.online

Atletica kenyano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Atletica kenyano