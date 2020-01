Treviso, urla dalla casa accanto: i vicini salvano una donna dalla furia del compagno (Di sabato 11 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Sono stati i vicini di casa ad avvertire le forze dell'ordine che hanno trovato la donna moribonda a terra. Arrestato il compagno, un 40enne straniero Hanno sentito forti urla arrivare dall'appartamento accanto e hanno dato subito l'allarme. Dopo pochi minuti, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella casa in pieno centro a Montebelluna (Treviso) e hanno trovato una donna "moribonda". La vittima è stata subito trasportata in pronto soccorso con un frattuta maxillo facciale. Un trauma che le è stato provocato dalla furia brutale del compagno. L'uomo, un cittadino straniero di 40 anni, si è scagliato all'improvviso con forza sulla donna colpendola più volte fino a farla cadere a terra esanime. L'aggressione si è consumata il primo gennaio nella cittadina veneta in provincia di Treviso. Non si sa ancora cosa abbia portato l'uomo ad aggredire in modo ... Leggi la notizia su ilgiornale

