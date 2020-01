Regina Elisabetta: la vera reazione alla emancipazione di Harry e Meghan (Di sabato 11 gennaio 2020) Come ha reagito la Regina Elisabetta alla decisione di Harry e Meghan Markle di rinunciare al loro titolo reale? Poco bene, confessano le fonti reali Harry e Meghan Markle hanno annunciato mercoledì pomeriggio di voler rinunciare ai loro titoli reali e di trasferirsi negli Stati Uniti. Ma come ha accolto la decisione la Regina Elisabetta? La reazione della monarca è arrivata subito, attraverso un comunicato pubblicato sul portale ufficiale di Buckingham Palace. Le discussioni fra le parti sono ad uno stadio iniziale. Comprendono il loro desiderio di adottare un differente approccio, ma consistono pur sempre in pratiche complicate, che richiedono tempo affinché vengano espletate. Secondo gli esperti, tale nota conferma la sorpresa provata dalla famiglia reale in seguito alle parole dei duchi di Sussex. Non immaginavano di veder la giovane coppia lavare i panni sporchi in ... Leggi la notizia su kontrokultura

MarioManca : Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, che partecipa a un programma di Milly Carlucci. Tipo che è più proba… - repubblica : Incendi in Australia: il bilancio sale a 24 morti, La regina Elisabetta: 'Triste, grazie a chi rischia la vita per… - KontroKulturaa : Regina Elisabetta: la vera reazione alla emancipazione di Harry e Meghan - -