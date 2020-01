LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida sogna il podio nei 1500 metri! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 11 GENNAIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il calendario degli Europei di Speed skating – I favoriti gara per gara – Le speranze di medaglia dell’Italia 15:33 La russa Natalia Voronina stampa lo stesso identico tempo dell’azzurra, all’appello mancano solo Sablikova e Zuyeva, podio obiettivamente impossibile. 15:28 Mancano solo quattro atlete e Francesca Lollobrigida resta saldamente in seconda posizione. Noemi Bonazza è al momento quinta, veramente una bella gara per le due azzurre, che saranno di certo tra le dieci. 15:24 Lollobrigida resta in seconda piazza! Sofie Karoline Haugen (4’07”06) e Roxanne Dufter (4’11”70) sono rispettivamente sesta e ottava. 15:19 Grande prestazione dell’azzurra, che migliora il suo PB grazie ad un 4’01”66 che la porta in seconda ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 500 metri maschili tocca a Mirko Giacomo Nenzi!mo - #Speed #skating… - zazoomnews : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 11 gennaio l’Italia sogna nelle gare distance - #Speed #skating… - zazoomnews : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Nei 1500 vince Ireen Wüst decima Francesca Lollobrigida. To… -