LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino vuole fare centro senza Klaebo. Tra le donne ai quarti Laurent e Canclini (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:41 Queste le prime cinque in questa fase: 1 Lampic (SLO) 2’30″38 2 Van der Graaff (SUI) +1″01 3 Faehndrich (SUI) +1″04 4 Caldwell (USA) +1″45 5 Myhre (NOR) +1″87 11:39 E a questo punto è ufficiale: sono quarti di finale per Greta Laurent e Alice Canclini, tredicesima e ventottesima. Fuori Scardoni e Debertolis, con il 42° e 48° tempo rispettivamente. 11:36 In quattro devono ancora terminare. 11:34 La norvegese Anikken Gjerde Alnaes, con il numero 53, agguanta la trentesima posizione. 11:31 21° posto per la tedesca Coletta Ryzdek a 5″82 da Lampic, ciò significa che Canclini è ora ventinovesima. 11:30 Ricordiamo, nell’attesa che terminino le donne, che dalle 11:51 lo spazio sarà degli uomini, con Federico Pellegrino potenziale grande protagonista. 11:27 Non ci sono variazioni di particolare ... Leggi la notizia su oasport

