LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino, che occasione senza Klaebo! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara maschile – La presentazione della gara femminile – Il forfait di Klaebo Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle Sprint individuali a tecnica libera maschili e femminili a Dresda, in Germania, con cui riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo. C’è un assente per eccellenza quest’oggi, ed è Johannes Klaebo: il norvegese, infatti, avrebbe voluto gareggiare in terra tedesca, ma è stato fermato da un raffreddore piuttosto pesante. A giovarsi dell’opportunità potrebbero essere in tanti, e primo fra tutti è Federico Pellegrino, la principale vittima dell’uomo che non è riuscito a conquistare il Tour de Ski, a scapito dei russi Alexander Bolshunov e Sergey Ustiugov (anche loro non in Sassonia). Tra i favoriti anche il francese Lucas Chanavat, ... Leggi la notizia su oasport

