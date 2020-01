LIVE Inter-Atalanta 1-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: si riparte a San Siro! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Si riparte a San Siro! INIZIO SECONDO TEMPO 21.36 Termina la prima frazione a San Siro: l’Inter si è portata in vantaggio grazie al gol di Lautaro dopo 5 minuti. Un contropiede letale come nel primo minuto, con il palo di Lukaku: i nerazzurri hanno aggredito per oltre 20 minuti la Dea, che ha sfiorato il pareggio a più riprese, con i tiri di Zapata e l’occasione di Toloi atterrato in area. FINE PRIMO TEMPO 46′ Un minuto di recupero. 45′ Pressing alto della Dea: nervi a tesi a San Siro! 42′ Brutto fallo di Palomino su Sensi! Ammonito il brasiliano: che proteste di Conte! 41′ Nulla di fatto: calcio d’angolo battuto male peraltro. 40′ CHE CONFUSIONE! Palla dentro di Gomez per Toloi che cade, poi Pasalic manca il gol. Var in corso per una spinta. 39′ Brutto fallo di Godin su ... Leggi la notizia su oasport

Inter_Women : 3?0? minuti al fischio d'inizio di #InterWomen - @florentiasangi Il match sarà trasmesso in diretta su @Inter_TV… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri - fcin1908it : LIVE #InterAtalanta 1-0: Si ricomincia, non ci sono cambi -