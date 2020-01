Lazio-Napoli: Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra, in campo con Immobile e Insigne (Di sabato 11 gennaio 2020) La piccola Noemi Staiano, vittima di un proiettile esploso in un agguato di camorra lo scorso maggio a Napoli, ha oggi accompagnato le squadre in campo allo Stadio Olimpico. Prima di lasciare il campo ha ricevuto una maglia autografata dal giocatore del Napoli Lorenzo Insigne. Il ministro Spadafora: "Bella iniziativa di solidarietà". Leggi la notizia su napoli.fanpage

