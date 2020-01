I lavori normali degli ex calciatori (Di sabato 11 gennaio 2020) Calcio e lavori. Shay Logan compirà 32 anni il prossimo 29 gennaio e di professione fa il centrocampista nell’Aberdeen. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ha esordito in Premier League nella stagione 2008/2009 quando ad allenare i Citizen era il gallese Mark Hughes. Non un fenomeno, Shay, ma un giocatore di quantità dai piedi discreti. E allora la carriera è proseguita prima al Tranmere e poi al Brentford, fino al trasferimento ai Dons con i quali scende in campo dal 2014. Ma gli anni passano e nel calcio il pensionamento arriva prestissimo. Cosa fare dopo? Shay non ha dubbi: l’idraulico. Pronto intervento Shay Già, il ragazzo di Manchester ama darsi da fare con tubi e guarnizioni, tanto che da un po’ di tempo dice a tutti che il suo prossimo lavoro sarà quello di riparare lavandini, docce e sanitari. Una boutade? Nemmeno per ... Leggi la notizia su gqitalia

