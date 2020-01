Golf, PGA Tour 2020: Steele e Davis appaiati al comando del Sony Open in Hawaii dopo due round (Di sabato 11 gennaio 2020) Continua senza intoppi la tappa settimanale del PGA Tour 2020 in corso di svolgimento nella magnifica cornice hawaiana. Al termine del secondo round del Sony Open in Hawaii (montepremi 6,7 milioni di dollari) l’incertezza regna sovrana. Sono ben 30 i protagonisti della kermesse americana racchiusi in soli 5 colpi. Sul difficile percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti).al comando con -6 (134 colpi) troviamo lo statunitense Brendan Steele e l’australiano Cameron Davis. Terza piazza ad una lunghezza di distacco e top ten chiusa da un nutrito gruppo di protagonisti composto dall’australiano Cameron Smith e dagli americani Russell Knox, Ryan Palmer, Sam Ryder, Keegan Bradley, Rory Sabbatini, Collin Morikawa, Rob Oppenheim e Bo Hoag. Fuori il campione in carica Matt Kuchar. Lo statunitense si congeda dal torneo con un mesto +2. Salvo invece ... Leggi la notizia su oasport

OutsidersportI : Justin Thomas ha vinto con 278 colpi il Sentry Tournament of Champions (PGA Tour) sul percorso del Plantation Cours… - MilenaLazzaroni : RT @AnsaGolf: Il primo torneo 2020 è di @JustinThomas34 Americano fa suo il #SentryTOC alle Hawaii Dodicesima vittoria in carriera sul PGA… -