GF Vip 2020, Ivan Gonzalez arrogante: «Non ho mai scelto nessuno», la reazione di Sonia Pattarino (Di sabato 11 gennaio 2020) Ingresso scoppiettante per Ivan Gonzalez al GF Vip 2020: l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva nemmeno varcato la porta rossa che già si apprestava a scatenare la polemica. Inevitabile stando alle parole pronunciate non senza un pizzico di arroganza dall’ex single di Temptation Island Vip. Forse per fare il galletto innanzi alle signore del reality, il ventottenne spagnolo ha esordito con una frase poco felice nei confronti dell’ormai ex fidanzata Sonia Pattarino. E ovviamente, la bella mora sarda non ha potuto restare impassibile innanzi a simili affermazioni. GF Vip 2020, Ivan Gonzalez poco elegante nei confronti della ex È Rita Rusic – storica rivale di Valeria Marini, come sottolineato dallo stesso Signorini – a ‘prelevare’ direttamente dalla piscina della casa il bel Gonzalez che, in perfetta forma fisica, sfoggia il primo costumino ... Leggi la notizia su urbanpost

