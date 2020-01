15 dischi che aspettiamo nel 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 2019 si è concluso con la nostra classifica dei migliori dischi, ma all’appello mancano molti nomi che ci aspettavamo, sostanzialmente perché hanno rimandato l’uscita. Fortunatamente, tra le tante previsioni, la più assurda e difficile si è avverata: il nuovo disco Fear Inoculum della band prog metal Tool, atteso 13 anni, è arrivato. Altri artisti, però, non hanno mantenuto le promesse: Cardi B e Grimes, per esempio, hanno posticipato, sulla prima non circola ancora alcun dettaglio, per la seconda invece manca molto poco. Poi Rihanna, immancabile tra i più attesi. Sul fronte elettronico, alcune conferme interessanti. Sul rap, alcune speranze: il probabile lavoro di Kendrick Lamar o l’improbabile di Childish Gambino. Abbiamo fatto alcune scelte, qualcosa di sicuro e qualcosa di incerto-ma-possibile, stranieri e italiani. Incrociamo le dita, di sicuro non mancheranno scherzi. 1. ... Leggi la notizia su wired

