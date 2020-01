Ristoratore uccide 8 cani per preparare lo stufato ai suoi clienti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un Ristoratore cinese è stato arrestato per aver rubato e ucciso 8 cani nel giro di due ore. Il suo scopo sarebbe stato, secondo le accuse, quello di utilizzare la carne degli animali per preparare lo stufato da servire ai clienti. La vicenda si è svolta a Fenghuang, una città nella provincia di Jiangsu e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’uomo avrebbe sparato ai cani con una balestra e alcune freccette avvelenate, prima di essere notato dai residenti del quartiere. Catturato dopo un breve inseguimento La mattina del 15 dicembre la polizia aveva ricevuto una segnalazione da parte dei cittadini, insospettiti dallo strano comportamento di un individuo che si aggirava fra le strade a bordo di uno scooter. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno così ricostruito le mosse dell’uomo, che avrebbe sparato ai cani lungo la strada per poi impadronirsene una volta ... Leggi la notizia su thesocialpost

annamsimonelli : Ristoratore cinese uccide otto cani in due ore per preparare hot-dog - mbwManzoni : Ristoratore cinese uccide otto cani in due ore per preparare hot-dog - Overwatch1962 : Ristoratore cinese uccide otto cani in due ore per preparare hot-dog -