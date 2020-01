Raggi: dal 2020 Musei Civici gratis per tutti prima domenica mese (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “La prima domenica del mese i Musei Civici di Roma sono gratis per tutti. Abbiamo deciso di iniziare il 2020 con un’importante rivoluzione perche’ siamo convinti che tutti hanno diritto a partecipare alla vita culturale della citta’. Ogni prima domenica del mese i Musei Civici saranno gratuiti per tutti, non solo per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Roma offre un immenso patrimonio artistico, storico e archeologico. Per questo- aggiunge Raggi- vogliamo facilitare l’accesso nei Musei Civici e stimolare romani e turisti a visitare le bellezze che la nostra citta’ ospita. Il prossimo appuntamento per l’ingresso gratuito nei Musei e’ il 2 febbraio. Vi aspetto a Roma”. L'articolo Raggi: dal 2020 Musei Civici gratis per tutti prima ... Leggi la notizia su romadailynews

Francesc0_40 : RT @gloquenzi: Il Comune di Milano ha messo a bando l'affitto di un negozio in Galleria (ex Tim) per 600mila euro l'anno. All'asta se l'è a… - enanias : RT @gloquenzi: Il Comune di Milano ha messo a bando l'affitto di un negozio in Galleria (ex Tim) per 600mila euro l'anno. All'asta se l'è a… - franpiace : @darkoP78 @virginiaraggi @Mov5Stelle @Lavoratori_Ama @Roma I giochi politici ci sono nella misura in cui il PD per… -