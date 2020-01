Mafia: Trancassini, ‘tentativo non riuscito di infangare Fdi’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – ‘In merito alle dichiarazioni rese da due parlamentari del Partito Democratico sul fenomeno della Mafia nella provincia di Latina, siamo sereni e consapevoli del buon lavoro svolto sul territorio e per questo non ci intimorisce il tentativo, non riuscito, di infangare Fratelli d’Italia. Evidentemente il lavoro, la serietà e la competenza che noi di Fratelli d’Italia mettiamo tutti giorni nel nostro impegno politico danno fastidio”. Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia del Lazio, Paolo Trancassini.L'articolo Mafia: Trancassini, ‘tentativo non riuscito di infangare Fdi’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

