M5S: processo firme false Palermo, stangata per gli ex deputati/Adnkronos (2) (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Adnkronos) – Filippo Roma delle Iene era riuscito anche a ottenere i moduli presentati dal Movimento Cinque Stelle ed era andato a chiedere ad alcuni di quelli che dovevano essere i firmatari se riconoscevano la propria firma: in molti non riconoscevano la calligrafia.Durante il processo un investigatore della Digos aveva testimoniato che su circa duemila persone sentite 1.104 non avevano riconosciuto la propria firma. In pratica più della metà delle sottoscrizioni. Erano stati solo 668 quelli che le avevano riconosciute. L’inchiesta nacque da un esposto anonimo presentato nel 2016. Nei fogli allegati alla denuncia ‘ cioè i moduli usati per raccogliere le firme ‘ c’era un errore nel luogo di nascita indicato per uno dei candidati al consiglio comunale. E’ stata una inchiesta “molto faticosa” che “rivelò per la prima volta ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Veneto, la Regione non si costituisce parte civile al processo sui “casalesi di Eraclea”. M5s: “Forse per Zaia non… - FMCastaldo : Sui facilitatori regionali ci sono due grandi errori che possiamo ancora evitare. Dobbiamo creare un processo decis… - eziomauro : Palermo, processo firme false M5s: dodici condannati e due assolti -