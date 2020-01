La penicillina e il difficile processo evolutivo dell’idea (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’innovazione arretra, e così anche la produttività che da essa è alimentata, quando si fa difficile l’applicazione delle scoperte scientifiche di base e se vivono vite separate la ricerca accademica e quella condotta nelle imprese. Ne dà prova uno studio realizzato da Ashish Arora e altri. L’idea appena nata si trova nel campo Eureka dove essa viene celebrata. Scoperta, invenzione o altra creazione che essa sia, l’idea attraversa almeno tre stadi nel corso del suo processo evolutivo fino al traguardo finale che s’identifica con la sua realizzazione pratica. Nel primo stadio si fissa la creazione in vista della sua trasformazione in qualcosa di utile. Il secondo è il passaggio dall’idea finale al prototipo. Nel terzo, avviene la conversione del prototipo in un prodotto o servizio scalabile. Se nessuno si accorge dell’idea originale perché, per esempio, essa è nascosta nell’archivio dei ... Leggi la notizia su ildenaro

