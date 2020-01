Gf Vip, Imma Battaglia: "Non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici Acceso confronto nella casa tra Imma Battaglia e Licia Nunez, che nei giorni scorsi aveva accusato l'attivista di averla tradita; l'attrice ammette di provare rabbia anche nei confronti di Eva Grimaldi, attuale moglie della sua ex La bomba è scoppiata mercoledì sera, durante la diretta della prima puntata del Gf Vip. Nella sua clip di presentazione, Licia Nunez ha rivelato la lunga relazione passata con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, sorprendendo il pubblico a casa e quello in studio. Poco dopo, è intervenuta sui social Vladimir Luxuria, che ha preso le difese dell'attivista per i diritti civili. Nessun commento a caldo per Imma Battaglia, solo poche parole dopo il racconto dettagliato fatto giovedì mattina nella Casa: "La verità ha mille volti. Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala giusta." Stasera Imma Battaglia ha deciso ... Leggi la notizia su ilgiornale

novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', Imma Battaglia contro Licia Nunez: 'Sei una bugiarda' #novasocialnews #televisione… - zazoomnews : Confronto al veleno tra Licia Nunez e Imma Battaglia: al Gf Vip vince la tensione - #Confronto #veleno #Licia… - zazoomnews : Imma Battaglia Vs Licia Nunez: l’incontro al Gf Vip 4 “la verità è scomoda” - #Battaglia #Licia #Nunez: #l’incontr… -