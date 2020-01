Firenze, la città dell’arte e della meraviglia: le 10 cose da vedere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dieci cose da vedere a Firenze città d’arte e di meraviglie tutte da visitare. Dal Museo degli Uffizi allo spazio monumentale del Giardino di Boboli Sono così tante le attrazioni da vedere e visitare a Firenze che forse non basterebbe un mese per riuscire a godersi tutto. Nel dubbio, è d’obbligo concentrare l’attenzione su quelle … L'articolo Firenze, la città dell’arte e della meraviglia: le 10 cose da vedere proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ClaMarchisio8 : Due giornate stupende al #PittiUomo Soprattutto è stato bello tornare in una città fantastica come Firenze ??… - matteorenzi : Basta un po’ di #nebbia e l’Aeroporto di Firenze deve dirottare i voli. Ecco perché dal 2008 combatto per cambiare… - AccademiaCrusca : BUZZURRO a Firenze designava i castagnai ambulanti svizzeri dei Cantoni del Ticino e dei Grigioni che d’inverno las… -