Ces 2020, il sistema laser che individua le zanzare (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Foto: Bzigo) C’era un tempo in cui le zanzare erano volatrici non proprio provette e si potevano abbattere con facilità. Poi sono arrivate le “tigre”, una sorta di versione da combattimento in grado di evitare gli attacchi delle mani a palmo aperto cambiando direzione poco prima di essere spiaccicate e con una natura stealth che permette loro di sparire dalla vista. Proprio da qui parte l’idea dietro Bzigo. Identico nome per la startup e per il prodotto, Bzigo arriva da Israele, paese leader nei sistemi evoluti di autodifesa da attacchi missilistici. E infatti di primo acchito questo gadget esposto al Ces 2020 di Las Vegas sembra proprio uno strumento bellico, seppur in scala ridotta. A cosa serve? Il sistema sfrutta una serie di componenti interni per andare a tracciare il volo delle zanzare per indicare dove il malefico insetto si è posato. Sta poi ... Leggi la notizia su wired

