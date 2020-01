Cast e personaggi di The New Pope, Jude Law e John Malkovich si danno battaglia dal 10 gennaio su Sky Atlantic (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arrivano Cast e personaggi di The New Pope, in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e NOW TV il 10 gennaio in prima serata. La serie Sky Original creata e diretta da Paolo Sorrentino è il secondo progetto per la tv ambientato dal regista Premio Oscar® in Vaticano, ricreato nei suoi luoghi simbolo grazie a un certosino lavoro artigianale durato mesi per ricostruire la facciata e gli interni della Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina, compresa la Pietà di Michelangelo. La vicenda di The New Pope riparte dal coma di Pio XIII. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, il Segretario di Stato Voiello riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo pontefice sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. E capisce subito che sarà difficile ... Leggi la notizia su optimaitalia

