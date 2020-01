Addio a Francesco Claudio Averna. Il suo amaro famoso in tutto il mondo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Carlo Lanna All'età di 66 anni si spegne Francesco Claudio Averna, ex imprenditore e titolare del marchio "amaro Averna" La notizia è di qualche ora fa ed è stata rilasciata da Il Corriere. All’età di 66 anni, è morto a Milano Francesco Claudio Averna. Il suo nome è celebre ai più perché è stato il presidente dell’omonima società produttrice del celeberrimo "amaro Averna". Originario di Caltanisetta, l’imprenditore da tempo era affatto da una grave forma di tumore, tanto da essere costretto al ricovero a Milano presso l’Istituto Tumori. Era il volto di una società famosa in tutto il mondo, un onesto lavorare che si è guadagnato il plauso di tutti. Francesco Claudio Averna nel 2012 è stato insignito dal Quirinale dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. La sua società è stata gestita insieme al cugino Francesco fino al 2014, dopo che nello stesso ... Leggi la notizia su ilgiornale

