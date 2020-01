Salame infetto a Torino, in ospedale 46 persone: la colpa è del parassita dei cinghiali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Per il momento le intossicazioni si sono verificate soltanto in Val di Susa. Tutte le 46 persone coinvolte hanno accusato gli stessi sintomi: diarrea, vomito, da dolori muscolari acuti, con febbre, edemi alle palpebre e spasmi addominali. Leggi la notizia su fanpage

LaStampa : Per il momento le intossicazioni si sono verificate soltanto in Val di Susa. - tom4ni : RT @StampaTorino: Salame infetto, in ospedale 46 persone: il parassita dei cinghiali ora allarma tutte le Asl - ALESSIinfo1 : Salame infetto, in ospedale 46 persone: il parassita dei cinghiali ora allarma tutte le Asl - La Stampa -