Reddito di cittadinanza: la data del pagamento di gennaio 2020 e altro da sapere (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 27 del mese è da sempre in Italia una data simbolo per lo stipendio. O meglio, lo era in molti casi, visto che questo numero magico riguarda i lavoratori dipendenti o quelli che lavorano per lo Stato. Molto meno chi si occupa di attività privata o ha Partita Iva. E i disoccupati e gli indigenti. Anche per loro da un po’ di tempo il 27 del mese è diventato un giorno importante. Da quando è arrivato il Reddito di cittadinanza è quello il giorno in cui si può ritirare quanto spetta. Ma, vista a distanza di mesi, l’operazione sta funzionando? «La povertà purtroppo non è abolita ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati». Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. «In questo momento – ha aggiunto – il Reddito è distribuito tra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione ... Leggi la notizia su cronacasocial

