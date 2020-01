Microchip gatti 2020 obbligatorio: cosa cambia e quanto costa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Microchip gatti 2020 obbligatorio: cosa cambia e quanto costa Microchip gatti obbligatorio in Lombardia, su disposizione della Regione e in conseguenza di quanto previsto con il Piano regionale integrato sulla sanità veterinaria. L’obbligatorietà del Microchip per i felini è in vigore dal 1° gennaio 2020. La novità è valida sui gatti appena nati, comprati e adottati. In questo nostro articolo abbiamo parlato tempo fa del Microchip obbligatorio per i cani. Microchip gatti obbligatorio, la finalità ed il costo La finalità dell’azione intrapresa dalla Lombardia è simile a quella valida per i cani. Infatti con la misura si intende combattere il randagismo felino, oltre ad aumentare la sicurezza dei padroni che in caso di smarrimento hanno uno strumento in più per ritrovare il loro animale. C’è da specificare che il Microchip deve essere installato dal veterinario. ... Leggi la notizia su termometropolitico

