La piccola Tafida, condannata dal suo paese e trasferita in Italia, ce l’ha fatta. Non è più in pericolo di vita. (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chi non ricorda la sua storia, Tafida è una bambina di soli 5 anni, che si è ritrovata a combattere per la propria vita. La sua storia è stata paragonata a quella del piccolo Alfie e a quella del piccolo Charlie, i due bambini che alla fine non ce l’hanno fatta e ai quali è stata staccata la spina. La storia di questa piccola, è iniziata il 9 febbraio, quando ha svegliato la sua mamma, dicendole di avere un forte mal di testa. Poco dopo Tafida ha smesso di respirare ed è stata trasportata con urgenza immediata in un ospedale di Londra. Poiché le sue condizioni erano troppo gravi, è stata trasferita al King College Hospital, dove è stata operata a seguito di una grave emorragia cerebrale. I medici hanno individuato in lei una malformazione artero-venosa, che le ha provocato dei gravi danni al ... Leggi la notizia su bigodino

