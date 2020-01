Fedez e Luis Sal: in arrivo una nuova collaborazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chi non conosce Luis Sal? E’ lui stesso ad ammetterlo «Se sei over 30 è difficile che mi conosci; oppure hai un gran gusto». Luis è forse il più famoso youtuber e video maker in ascesa spaventosa degli ultimi anni. Luis (all’anagrafe Sergio Lerme) nasce il 18 giugno 1997, l’accento e l’atteggiamento da “sborone” non mentono, è un bolognese DOC. Luis, cresciuto immerso in una famiglia di artisti, ha iniziato la sua carriera in tenerissima età. Sono tantissimi i video e le foto in cui appare bambino, già completamente a proprio agio davanti all’obbiettivo. Il soggetto, inutile dirlo, è sempre lui. Ma visti i follower sul suo canale youtube (1 milione e 300 mila iscritti) è forse proprio questa la sua forza. News di pochissime ore fa: Fedez e Luis Sal annunciano una nuova collaborazione. >> Leggi anche: Rita Rusić Grande Fratello Vip 2020: ... Leggi la notizia su urbanpost

