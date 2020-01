Diana Del Bufalo: le 7 cose che devi sapere di lei (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da dieci anni ormai, si sente parlare di lei nel mondo dello spettacolo. Il suo talento e la sua esuberanza le hanno permesso di essere apprezzata a teatro, sul piccolo e sul grande schermo! Oggi vi raccontiamo la storia di Diana Del Bufalo, che a soli 29 anni, è già uno dei volti più noti e apprezzati della tv italiana. Amici 10 Era il 2010 quando Diana riesce ad entrare come cantante nel talent show Amici di Maria de Filippi. Prima come aspirante, poi come membro effettivo della scuola. Ed è proprio nel corso del programma che incide il suo primo inedito Nelle mie favole, una delle tracce della compilation Amici 10! Con il suo talento e la sua solarità arriva alle fasi finali del programma, ma viene eliminata in una delle ultime puntate. Ve la ricordate la reazione di Platinette alla sua eliminazione? Quando per protesta si tolse la parrucca in diretta, inveendo contro ... herbeauty.co

Tg3web : È morta Iolanda Diana, l'anziana madre di don Giuseppe, il prete simbolo della lotta alla camorra ucciso nel '94. H… - Giorgia90504843 : RT @Viperissima_: Ruffini: 'Faresti più bella figura e saresti più uomo se dicessi chiaramente che l'hai baciata' Diana del Bufalo, ti sen… - chiarafoltran : RT @Viperissima_: Ruffini: 'Faresti più bella figura e saresti più uomo se dicessi chiaramente che l'hai baciata' Diana del Bufalo, ti sen… -