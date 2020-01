Amici 19, la Pettinelli punisce Nyv che non più capo squadra e scoppia il caos (Di giovedì 9 gennaio 2020) La puntata del day time di Amici 19 di oggi è stata ricchissima di colpi di scena ma anche di discussioni. E di certo chi seguirà lo speciale di sabato senza aver visto l’appuntamento odierno, si chiederà come mai Nyv non è più il caposquadra ! La decisione è arrivata da Anna Pettinelli. La maestra di canto infatti ha deciso di prendere provvedimenti in seguito a un atteggiamento di Nyv che non ha gradito. Dopo aver provato a capire con la cantante i motivi per i quali a differenza dei suoi compagni lei non avesse mai pronte le cover e avesse sempre cantato i suoi pezzi, mandando anche in crisi Nyv che si è rifugiata lontano dalla sala relax, la Pettinelli ha deciso di dare uno scossone alla ragazza. Per questo motivo, cercando di spiegarle che le difficoltà si possono superare parlandone e affrontandole, ha preso un provvedimento: ha tolto a Nyv il ruolo di capo squadra e ha ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

