The Irishman: uno Youtuber ha migliorato il ringiovanimento digitale in un video deepfake (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un volonteroso Youtuber ha rimesso mano a The Irishman migliorando il ringiovanimento digitale delle star con un software free in soli sette giorni, il risultato in un video deepfake. Il ringiovanimento digitale delle star di The Irishman migliorato da uno Youtuber deepfake con un software free in soli sette giorni? A quanto pare è possibile. Come mettere in discussione un film sulla mafia che contiene nomi come Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci? La grandezza di The Irishman non si discute, ma il problema che Martin Scorsese ha dovuto affrontare riguarda l'età delle sue star. Robert De Niro ha 76 anni, come Joe Pesci, mentre Al Pacino ne ha 79. E The Irishman abbraccia 50 anni di storia, il che ha richiesto un pesante intervento ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Irishman: uno Youtuber ha migliorato il ringiovanimento digitale in un video deepfake… - thedeparbed : @ddjangofett vero! io ho letto il paragone con the irishman e sono rimasta un po' scioccata (e anche lì, si parla s… - Renzoo1384 : @Queen_Mary_Na @_paolaboh Quindi The Irishman... Merita? Perché non vorrei sprecare 3 ore della mia esistenza per un brutto film... -