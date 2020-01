Scovate sei varianti genetiche legate all’ansia: alcune sono già fattori di rischio per altri disturbi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I ricercatori hanno individuato sei varianti genetiche legate all’ansia, alcune delle quali erano già state individuate come fattori di rischio per il disturbo bipolare, il disturbo post-traumatico da stress e la schizofrenia. E’ il risultato di uno studio coordinato dalla Yale University, pubblicato sull’American Journal of Psychiatry. Secondo gli stessi ricercatori questo lavoro contribuisce a fornire una prima “convincente spiegazione” sul perché coesistano spesso ansia e depressione. “Questo e’ il piu’ ricco insieme di risultati per la base genetica dell’ansia fatto fino ad oggi – spiega il coautore principale dello studio, lo psichiatra Joel Gelernter, docente di genetica e di neuroscienze a Yale – Non c’e’ stata alcuna spiegazione per la sovrapposizione di ansia e depressione e altri disturbi della ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Scovate sei Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scovate sei