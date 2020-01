Roma, anniversario Acca Larentia: giornaliste minacciate dal vicepresidente di CasaPound (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, giornaliste minacciate dal vicepresidente di CasaPound “Non so che devo fa’, non le potete fa’ queste riprese. Adesso te la spacco, guarda che te la spacco”: sono le minacce arrivate ieri sera, martedì 7 gennaio, a una giornalista dell’agenzia stampa LaPresse che stava filmando il 42esimo raduno commemorativo per le vittime di Acca Larentia, nel quartiere Appio a Roma. Le minacce sono arrivate da Andrea Antonini, vicepresidente di CasaPound ed ex consigliere municipale, che si è avvicinato a due giornaliste presenti alla commemorazione. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, Antonini si è divincolato e ha colpito la telecamera per impedire la ripresa. Intimidito anche un’altra giornalista che stava riprendendo la scena con lo smartphone: “Guarda quell’altro col telefono”, ha detto. Come ogni anno infatti gli attivisti ... Leggi la notizia su tpi

