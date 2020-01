Mucca sui binari, treni Jazz in ritardo sulla linea Alta Velocità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPagani (Sa) – Disagio, questa mattina, a causa di una Mucca che, nel prima delle ore 8, ha invaso la ferrovia della linea storica tra Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni. Per circa mezz’ora i nuovi treni Jazz carichi perlopiù di pendolari (studenti e lavoratori diretti a Salerno) sono stati quindi instradati sulla linea di Alta Velocità che raggiunge il capoluogo attraverso la galleria Santa Lucia portando comunque ritardo a causando una riorganizzazione delle percorrenze anche dei treni Frecciarossa e Italo. Poi la Mucca ha deciso di spostarsi (bontà sua) e la linea è stata di nuovo riaperta al traffico proprio. L'articolo Mucca sui binari, treni Jazz in ritardo sulla linea Alta Velocità proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Mucca sui Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mucca sui