Milan, Borini ha deciso: andrà all’Hellas Verona (Di giovedì 9 gennaio 2020) Borini lascerà il Milan per trasferirsi all’Hellas Verona: l’esterno rossonero ha sciolto ogni dubbio. I dettagli Fabio Borini è pronto per iniziare l’avventura con la maglia dell’Hellas Verona. È questa la scelta dell’esterno, che lascerà il Milan in prestito secco e a giugno sarà libero di scegliere una nuova destinazione. Come riportato da Sky Sport, Borini ha preferito accettare il club scaligero per la situazione di classifica. Rifiutate le proposte di Sampdoria e Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AlfredoPedulla : #Borini-#Genoa: il #Milan sta per liberarlo. La #Samp ci ha provato ma è dietro - GIUSPEDU : RT @Teo__Visma: #Borini, #Rebic, #Reina in 3 fanno 10M lordi che si andrebbero a risparmiare da qui a giugno, per 2 su tre (Rebic e Reina)… - GIUSPEDU : RT @PBPcalcio: Intanto @DiMarzio: #Milan su #Politano con tanto di incontro con gli agenti. E #Borini avrebbe scelto il #Verona -