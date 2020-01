Meghan Markle sfoggia un abito low cost per il suo ritorno a Londra - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Carlo Lanna Per il suo ritorno a Londra, Meghan Markle ha sfoggiato il suo sorriso migliore, mentre Harry appare teso e preoccupato Per tutte le feste di Natale l’attenzione dei media si è focalizzata su Kate Middleton e il principe William, soprattutto sui rumor non confermati di una possibile rottura tra i due. Ora però è Meghan Markle che ruba la scena a tutti. Nella giornata di ieri la duchessa di Sussex, con il Principe Harry e il piccolo Archie, ha fatto ritorno a Londra. Per sei settimane è stata lontana da impegni di Corte, fuggendo prima a Los Angeles e poi rifugiandosi in un cottage da sogno a Vancouver. È giunto però il momento di tornare a Londra e, soprattutto, tornare a rispettare l’agenda fitta d’impegni. Ieri, sette gennaio, asserragliata dai fotografi, Meghan Markle è stata avvistata a Londra insieme a Harry per la prima visita ufficiale del 2020. Lei è ... Leggi la notizia su ilgiornale

