Incendio in un appartamento: morta una bambina di sette anni, salva la mamma e la sorellina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una bambina di circa sette anni è morta in un Incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un'abitazione a Servigliano (Fermo); sono salve invece la mamma e la sorellina... Leggi la notizia su leggo

